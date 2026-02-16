сегодня в 16:19

Опера «Свадьба Фигаро» прозвучит в музее-заповеднике Чайковского в Клину 28 февраля

28 февраля в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину состоится показ оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» в переводе Чайковского, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В последний день зимы на сцене Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину представят комическую оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро». Постановку подготовила кафедра оперной подготовки Российской академии музыки имени Гнесиных. В спектакле примут участие солисты и струнный квартет Оперного театра-студии имени Ю.А. Сперанского РАМ им. Гнесиных. Партию фортепиано исполнит Ольга Христовская. Музыкальный руководитель и дирижер — Виктор Кузовлев, режиссер — Наталия Кузовлева. Заведующий кафедрой оперной подготовки, заслуженный артист России, профессор В.Р. Феллер.

Особенность постановки — исполнение оперы на русском языке в переводе Петра Ильича Чайковского. Выступление в стенах музея композитора станет символическим объединением творческого наследия Моцарта и Чайковского.

Начало спектакля в 17:00. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте музея-заповедника. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.