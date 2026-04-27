Онлайн-кинотеатры РФ начали маркировать фильмы с вырезанными сценами

Онлайн-кинотеатры теперь уведомляют зрителей о том, что в фильме были сокращены некоторые фрагменты, чтобы соответствовать законодательству России, сообщает URA.RU .

Маркировка высвечивается во время просмотра ленты. Суммарное время сцен, которые были вырезаны в соответствии с требованиями законодательства, может указываться в начальных титрах.

Так, например, в одной из картин было удалено около 120 секунд.

С 1 марта в РФ действует закон, запрещающий выдавать прокатное удостоверение фильмам, которые дискредитируют или отрицают традиционные российские духовно-нравственные ценности.

