«Ониксовый шторм» и «Трансерфинг себя» стали лидерами продаж на «Литрес» летом

Сервис «Литрес» проанализировал предпочтения пользователей за летний период и определил самые популярные книги и жанры. В художественной литературе лидером стала третья часть саги о драконах «Эмпирей» — «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос. Второе место заняла аудиокнига «Звездная кровь — 8. Истинный» digital-автора Романа Прокофьева, а также в топ вошли первые две части «Эмпирея» — «Железное пламя» и «Четвертое крыло».

В категории нон-фикшн пользователи чаще всего выбирали аудиокнигу «Трансерфинг себя» Вадима Зеланда. В пятерку лидеров также вошли «Атомные привычки» Джеймса Клира и другие произведения Зеланда, включая «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» и сборник со всеми ступенями.

Среди жанров наибольшей популярностью этим летом пользовались фэнтези, фантастика, детективы, любовные романы, проза и классика. Кроме того, читатели проявляли интерес к книгам о бизнесе, эзотерике, психологии и саморазвитии.