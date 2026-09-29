Ольга Соловьева представит книгу о Летнем театре в Пушкинском округе

На презентации посетители узнают, где находилась первая дача, когда центральные улицы Пушкино назвали в честь писателей-классиков и что прежде было в парке на месте Летнего театра, которому исполнилось 130 лет.

Соловьева собрала и систематизировала сведения о местных театрах за период с 1877 по 2025 год. Они помогли ей изучить быт и досуг дачников конца XIX века и причины появления театра. Изменения в его облике проиллюстрируют редкие фотографии из фондов Пушкинского краеведческого музея.

Это вторая книга Соловьевой о Пушкино. В 2025 году она выпустила «Пушкино: прогулки по столетнему городу» и получила за нее премию администрации городского округа Пушкинский в области культуры и искусства. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.