Ольга Серябкина заявила, что будет читать переписки сына до 18 лет

Певица Ольга Серябкина заявила, что планирует контролировать переписки сына до его совершеннолетия, чтобы защитить от рисков в интернете, сообщает kp.ru .

Артистка, выступающая под псевдонимом SERYABKINA, рассказала, что считает необходимым родительский контроль за детьми в соцсетях и мессенджерах до 18 лет. По ее мнению, современная интернет-среда связана с новыми угрозами и схемами обмана.

«Все, что можно контролировать, до 18 лет лучше контролировать. Я говорю именно до 18 лет. И дальше, конечно, уже как будто, ребенок имеет определенный опыт, накапливает его, чтобы понимать, что хорошо и что нет», — подчеркнула Серябкина.

Певица отметила, что после совершеннолетия контроль должен ослабевать, поскольку у молодого человека появляется собственный жизненный опыт.

«В целом, насколько вы можете дольше контролировать ребенка, это необходимо делать, потому что жизнь опасная, жизнь разная. Сейчас новые формы, новые схемы, новые опасности. Они всегда были и есть. Особенно в мире интернета, конечно же, это стоит делать», — добавил певица.

В конце 2021 года у Ольги Серябкиной и бизнесмена Георгия Начкебия родился сын Лука. Артистка рассказывала, что старается обеспечить ребенку разностороннее развитие без чрезмерной нагрузки.

