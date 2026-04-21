Ольга Хомова назвала смерть Сергея Стадлера невосполнимой утратой

Генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова выразила соболезнования в связи со смертью скрипача Сергея Стадлера, назвав его уход неожиданным и невосполнимым. Музыканту было 63 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Ольга Хомова подчеркнула, что знала Сергея Стадлера с юности и высоко ценила его вклад в музыкальное искусство.

«Мои родители были давно знакомы с родителями Сергея. Поэтому мы с ним знали друг друга с самой молодости. Сергей очень рано стал знаменитым. Талантливейший музыкант. Лауреат конкурса Чайковского. Человек энциклопедических знаний. Всегда сопровождал свои концерты интереснейшим экскурсом в музыкальную историю. К своим концертам всегда подходил очень осознанно. Все его музыкальные программы были чётко выверенными, серьёзными, глубокими. Отдельного внимания заслуживает его Санкт-Петербургский международный фестиваль скрипки, который проходил на самых знаковых площадках Петербурга. Он собирал музыкантов не только со всей России, но и со всего мира», – отметила она.

Хомова добавила, что Стадлер оставил теплые воспоминания у коллег и слушателей.

«У меня с Сергеем связаны необыкновенно тёплые воспоминания как о серьёзном, вдумчивом, очень талантливом музыканте. Он отражал настоящую скрипичную российскую школу высочайшего уровня», – заключила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.