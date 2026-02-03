Ольга Бузова привезла в Нижний Новгород свой дебютный полнометражный фильм

Певица и телеведущая Ольга Бузова 1 февраля представила в Нижнем Новгороде романтическую комедию «Равиоли Оли», где исполнила свою первую главную роль в полнометражном фильме, сообщает ИА «Время Н» .

Эксклюзивный показ фильма «Равиоли Оли» (16+) прошел в Нижнем Новгороде 1 февраля. Главную роль в картине исполнила Ольга Бузова, для которой это стало дебютом в большом кино. Режиссером и одним из сценаристов выступил Андрей Никифоров.

Сюжет комедии рассказывает о звезде сцены Ольге, которая влюбляется в иностранца и решается вложить деньги в завод по производству пельменей. Однако вскоре героиня узнает, что ее избранник оказался мошенником, и отправляется в небольшой город, чтобы начать все сначала.

Бузова рассказала, что работа над фильмом длилась четыре года. Она отметила, что ее героиня во многом похожа на нее саму, поскольку обе сталкивались с предательством и ошибками.

«Ошибки, которые мы совершаем в жизни, формируют нас как личность. В фильме моя героиня тоже ошиблась, но самое главное то, что она смогла все исправить», — поделилась знаменитость.

Актриса призналась, что съемки в полнометражном кино были ее давней мечтой. Она подчеркнула, что тщательно готовилась к роли и старалась проживать эмоции своей героини на экране. По словам Бузовой, атмосфера на съемочной площадке была спокойной, а многие сцены удавалось снять с первого дубля.

Перед показом фильма звезда встретилась со зрителями, провела автограф-сессию и выразила признательность Нижнему Новгороду за теплый прием. Зрители отметили легкость и позитив картины, а также органичную игру Бузовой в компании известных актеров.

