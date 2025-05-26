Около 5 тыс человек посетили фестиваль «Культура в лицах» в Подольске

Фестиваль «Культура в лицах» в парке имени Виктора Талалихина Подольска посетили пять тысяч человек. Мероприятие провели в рамках областной акции «Мой парк — моя история», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для жителей и гостей округа подготовили насыщенную программу, которая началась с «Экскурсии по старому парку».

Театрализованную миниатюру представила студия-театр «Факел» ДК имени 1 Мая. Посетители могли пообщаться с артистом в образе графа Арсения Закревского — одного из известнейших владельцев усадьбы Ивановское, который в свое время занимал пост московского генерал-губернатора.

Мастер-класс по историческому танцу XIX века провели участники хореографической группы «Реверанс». Для посетителей парка выступили солисты Подольской филармонии с концертом «Музыкальная гостиная».

К 95-летию ДК им. Лепсе показали театральную программу от творческих коллективов ДК. Во время показа спортивных миниатюр «Огонь и факел» к 45-летию «Олимпиады-80» провели зарядку по-советски и показали спортивный танец от творческих коллективов ДК им. Лепсе

Также представили танец «Огонь и факел» от Центра творческого и личностного развития «Трамплин».

Завершился фестиваль файер-шоу группы Saga.

Мероприятие прошло 24 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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