Около 4,5 тысяч человек посетили фестиваль мотокультуры в Коломне

В городском округе Коломна 29 июня прошло четвертое выступление команды мотофристайла FMX13. Его посетили порядка 4,5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Перед жителями и гостями Подмосковья выступила команда самого титулованного фристайл мотокросс райдера России, чемпиона Европы и мира по мотокроссу, уроженца Коломны, Алексея Колесникова, основанная им в 2007 году. Профессиональные спортсмены продемонстрировали перед зрителями стант — сложнейшие трюки на мотоциклах, и багги — небольшом легковом автомобиле высокой проходимости. Мотоциклисты выполняли прыжки с трамплина с элементами акробатики, пируэты в воздухе на мотоциклах.

Пятое, заключительное в этом сезоне выступление команды FMX13 состоится 31 августа в Сергиевом Посаде.

Мероприятие прошло в рамках фестиваля мотокультуры «Мотофристайл» и губернаторского проекта «Лето в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.