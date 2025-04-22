Около 3 тыс человек посетили историческую реконструкцию в парке Дубны

19 апреля в парке семейного отдыха в Дубне прошла историческая реконструкция значимого эпизода Великой Отечественной войны — десантной операции на реке Шпрее в центре Берлина в апреле 1945 года. Мероприятие посетили 2,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В мероприятии участвовали более 100 членов клубов исторической реконструкции. Они представили жителям и гостям Дубны воссоздание исторического события, а также продемонстрировали военную форму тех времен и технику: от немецкой самоходной артиллерийской установки, бронеавтомобиля, пушки до бронеавтомобиля СССР «Скаут» и гвардейской минометной установки «Катюша».

Во время проведения реконструкции работала выставка картин и изделий ручной работы дубненских художников и ремесленников.

Мероприятие организовано в рамках празднования 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.