Около 150 жителей Подольска посетили концерт в центре «Дубровицы»

Порядка 150 подольчан посетили концерт в культурно-просветительском центре «Дубровицы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В преддверии Дня России жители муниципалитета пришли на патриотический концерт в поселке Дубровицы. Среди зрителей были многодетные семьи, которые вместе с детьми насладились известными песнями групп «Любэ» и «Кино».

Для подольчан на сцене выступили группа «Заряд», а также вокалистка Диана Жиркова и флейтистка София Репникова из группы «НеКакВсеДругие» кружка обучения игре на гитаре «Восьмая нота», руководитель — Игорь Королев.

В качестве специального гостя на концерте выступил известный певец, поэт и композитор Андрей Бандера. Его проникновенный вокал, исполнение патриотических песен и авторских произведений вызвали бурную овацию зрительного зала.

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