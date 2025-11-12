«Огромная пропасть»: Юрий Лоза раскритиковал Сергея Соседова
Фото - © Сергей Мамонтов/РИА Новости
Известный артист Юрий Лоза в ответ на слова критика Сергея Соседова заявил, что тот давно уже никому не интересен в качестве музыкального эксперта, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Вот ровно то, что сказал Соседов мне, я могу адресовать ему: кто назначил его главным критиком страны? Между ним и современной эстрадой огромная пропасть», — заметил Лоза.
По его словам, Соседов в качестве примера всем приводит Клавдию Шульженко и не стремится следить за последними тенденциями в музыкальном мире. Такого человека нельзя считать профессиональным экспертом, также добавил певец.
Он отметил, что Соседов — последний человек в этом мире, мнением которого музыкант интересуется.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лоза неумело распорядился своим талантом и не сумел стать по-настоящему выдающимся артистом.
