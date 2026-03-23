«Одноклассники» запустили проект «Театр без границ»

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» запустили проект «Театр без границ» ко Всемирному дню театра. В нем участвуют пять театров из разных регионов России, сообщает пресс-служба OK.

Проект приурочен к 27 марта и проходит в Год единства народов России. В нем представлены театры из Москвы, Белгорода, Перми, Екатеринбурга и Сахалина. Организаторы намерены показать, что театр доступен зрителям по всей стране.

В группах партнеров в «Одноклассниках» с 23 по 29 марта 2026 года опубликуют видеоэкскурсии по театрам, подборки спектаклей для первого знакомства с репертуаром и короткие ролики из рубрики «Человек из театра». Героями станут помощники режиссеров, реквизиторы, гримеры-постижеры, сотрудники PR-служб и художественно-постановочной части.

«„Одноклассники“ — народная социальная сеть, поэтому в этом проекте сознательно ушли от столичного лоска и показываем театры в разных регионах: Москва, Белгород, Пермь, Екатеринбург и Сахалин. Театр объединяет людей по всей стране, а его главная ценность — люди, которые в нем работают», — сказал руководитель направления стратегических партнерств в ОК Андрей Березкин.

Среди участников — Белгородский театр имени М.С. Щепкина, Пермский Театр-Театр, Свердловский театр музыкальной комедии, Театр имени Вахтангова и Сахалинский театр имени А.П. Чехова.

