«Одна желчь, ненависть и пустота»: Волочкова отправила Соседова на пенсию

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова резко отреагировала на слова музыкального критика Сергея Соседова, назвавшего ее «слоном в пуантах». Артистка заявила, что время Соседова ушло и его мнение больше не имеет веса, сообщает Общественная Служба Новостей .

Волочкова подчеркнула, что ее совершенно не волнует мнение Соседова о ней.

«Зачем слушать этого выжившего из ума человека? Мне давала уроки сама Плисецкая, я — ее наследница в мире российского балета, я внесла огромный вклад в отечественную культуру, после меня останется огромное наследие. А что останется после Соседова? Одна желчь, ненависть и пустота», — заявила балерина.

Экс-прима Большого театра уверена, что Соседову пора уйти из профессии, так как он давно утратил профессиональную хватку.

По ее словам, сейчас наступает эпоха нового поколения экспертов с более широким взглядом. Волочкова уверена, что Соседов способен лишь очернять тех, кто моложе и успешнее.

«Он меня на пенсию отправляет, а я его. Его даже никто не зовет в серьезные проекты на телевидении, потому что знают, насколько он неадекватный человек. Господин Соседов, смените свой тон в мой адрес и прекратите уже хайпиться на моем имени. Когда таким людишкам не о чем писать и больше некого критиковать, то сразу вспоминают Волочкову», — заключила балерина.

