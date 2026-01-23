Одинцовский округ получил награду за вклад в развитие «Артека»

Одинцовский округ удостоен почетной награды за вклад в развитие образовательного пространства международного детского центра «Артек» на X международной конференции тематических партнеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 21 января, в Международном детском центре «Артек» стартовала X Международная конференция тематических партнеров. В мероприятии приняли участие более 200 представителей организаций, которые обсудили ключевые вопросы развития образовательного процесса в 2026 году.

На конференции подвели итоги прошедшего года. Одинцовский округ получил почетную награду «За вклад в развитие образовательного пространства» главного детского центра страны. Председатель комитета по культуре округа Елена Хворостьянова отметила, что эта награда стала результатом работы домов культуры, библиотек, музеев и творческих коллективов, которые прославляют округ на всероссийских площадках.

В 2025 году по тематической квоте путевки в «Артек» получили 15 716 человек, а всего артековцами стали 41 730 детей из всех регионов России и 81 зарубежной страны. В 2026 году центр будет сотрудничать со 102 тематическими партнерами и реализует 131 дополнительную общеразвивающую программу по различным направлениям.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций.

«В рамках президентских целей, национальных целей вы знаете, что продолжительное время мы строим и продолжаем строить школы: когда-то 30, когда-то 34. В этом году у нас <…> 14 бюджетных школ, еще есть внебюджетные школы», — рассказал Воробьев.