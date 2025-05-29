«Очуметь, гламурненько!»: как сложились судьбы звезд «Моей прекрасной няни»

Актриса Анастасия Заворотнюк и дети-актеры Екатерина Дубакина, Павел Сердюк и самая маленькая, уроженка Санкт-Петербурга Ирина Андреева получили огромную популярность после съемок в телесериале «Моя прекрасная няня», но их судьбы сложились очень по-разному, сообщает «Вечерняя Москва».

Няню Вику в начале 2010-х годов узнавали и цитировали повсюду, Заворотнюк еще сыграла в фильма «Код апокалипсиса», «Неидеальная женщина», играла в театре и участвовала в телевизионных проектах, но в 2019 году у нее обнаружили рак головного мозга, с которым актриса мужественно боролась на протяжении 5 лет.

Катя Дубакина, сыгравшую старшую дочку Шаталина Машу, после проекта также получила роли в фильме «Жара», сериалах «Метод», «Про веру» и «Провинциальный детектив». «Мою прекрасную няню» она не считает своей самой выдающейся работой, но продолжает строить актерскую карьеру, а в 2021 году молодая актриса вышла замуж.

Павел Сердюк, исполнивший роль Дениски, не планировал связывать свою жизнь с кино, но ради проекта даже окончил школу экстерном. Затем он перевелся в театральное училище и снялся в сериале «Ранетки», но после развода с артисткой Аней Рудневой он ведет непубличный образ жизни.