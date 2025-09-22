Общественное движение «Здоровое Отечество подарило Серпухову большой праздник

С раннего утра до позднего вечера для тысяч жителей и гостей Серпухова работали сотни локаций, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для гостей прошли мастер-классы от таких звезд спорта, как Никита Нагорный, Олег Саитов, Александр Легков, Юрий Постригай, Александра Пацкевич, Михаил Кокляев и многих других спортсменов.

Продолжили праздник авто и мотопробег по знаковым местам Серпухова, силовые тренировки, плов на открытом огне, выступление звезд российской эстрады — и главный музыкальный подарок — концерт Егора Крида.

«Спасибо Президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву, который помог сделать День города масштабным и запоминающимся.

Отдельная благодарность правоохранительному блоку, экстренным службам, для которых любой праздник — это ответственное дежурство в режиме 24/7. С Днем рождения, Серпухов! Пусть твое будущее будет таким же ярким и позитивным, как этот день». — прокомментировал глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.