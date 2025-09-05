Обновленная библиотека имени Льва Толстого открылась на Васильевском острове

Библиотека имени Льва Толстого после масштабной реновации вновь открыла двери для посетителей на 6-й линии Васильевского острова. Теперь учреждение оснащено современными технологиями: на входе гостей встречает интерактивная 3D-голограмма писателя, с которой можно пообщаться, получить рекомендации по книгам и узнать о мероприятиях. Для создания речевого модуля был использован синтезированный голос Толстого, найденный в аудиоархивах.

В здании библиотеки разместились интерактивная стена с историей Васильевского острова, информационно-краеведческий центр с архивными материалами, а также электронные стойки самообслуживания и терминал для выдачи и приема книг. С улицы прохожих привлекает сенсорный экран с интерактивными картами Петербурга и маршрутами, связанными с Толстым и другими известными личностями города. На одном из этажей работает выставочное пространство «Музей Васильевского острова», посвященное истории района.

Глава Василеостровского района Михаил Соболев сообщил, что работы по обновлению библиотеки длились около пяти лет и обошлись в 150 млн рублей. По его словам, учреждение станет современным культурным центром, где будут проходить лекции, кинопоказы, мастер-классы и публичные дискуссии. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отметил, что за три года на обновление городских библиотек было потрачено 1,2 млрд рублей.

7 сентября в библиотеке пройдет фестиваль «Проживи один день как великий писатель», где гостей ждут лекции, концерты и интерактивные активности, вдохновленные жизнью и творчеством Толстого. Директор библиотечной сети Василеостровского района Ольга Николаенкова рассказала, что посетители смогут принять участие в тематических играх и узнать больше о писателе.