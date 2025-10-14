Областной праздник «Азбука спорта» ждет гостей в парке Дмитровского округа

Предстоящие выходные в Дмитровском округе — это идеальный повод провести время на свежем воздухе всей семьей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Парки округа подготовили насыщенную программу, где каждый найдет занятие по душе: от энергичных спортивных баталий до умиротворяющих творческих мастер-классов.

В субботу, 18 октября, главной спортивной точкой притяжения станет Парк им. И. А. Лямина в Яхроме. С 11:00 до 13:00 здесь развернется масштабное областное мероприятие «Азбука спорта» — настоящий праздник силы, ловкости и семейного единства.

Гостей ждет яркая программа: фотозона «Юный чемпион», акция «Для разрядки — на зарядку», захватывающие семейные эстафеты, мастер-класс «Секреты чемпионов» — опытные наставники раскроют азы игры в волейбол и помогут отточить первые приемы.

«Приглашаю всех на „Азбуку спорта“ — это прекрасная возможность для семейного отдыха и первого шага к регулярным занятиям физкультурой. Такие мероприятия не только укрепляют здоровье, но и дарят массу положительных эмоций, объединяя детей и родителей», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Мероприятия в рамках системного расписания ждут гостей в обоих парках.

Суббота, 18 октября:

Парк им. И. А. Лямина (г. Яхрома):

· 10:00 — Спортивная разминка.

· 10:30 — Спортивная эстафета.

Парк «Сосновый бор» (г. Дмитров):

· 16:00 — Развлекательная программа «Веселая осень» и творческий мастер-класс «Краски осени».

· 17:00 — Творческий мастер-класс «Сделано в парке».

Воскресенье, 19 октября:

Парк «Сосновый бор» (г. Дмитров):

· 16:00 — Развлекательная программа для семей с детьми «Покров день — платок надень» с играми, конкурсами и веселыми состязаниями. Для детей — мастер-класс «Расписные платочки на Покров».

· 17:00 — Творческий мастер-класс «Сделано в парке».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.