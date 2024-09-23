Областной концерт к Международному Дню музыки пройдет в Коломне 1 октября

Международный День музыки во всем мире, в том числе и в России, отмечают 1 октября. Ежегодно в эту дату региональная организация «Музыкальное общество Московской области» при поддержке областного Министерства культуры и туризма организует и проводит праздничный концерт: на сцену выходят лучшие учащиеся и творческие коллективы подмосковных учреждений дополнительного и профессионального образования, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

В этом году местом проведения большого концерта выбрана Коломна. Праздничное мероприятие под названием «Музыка всегда с тобой» начнется 1 октября в 15:00 во Дворце культуры «Тепловозостроитель».

В концерте примут участие ученики и преподаватели 17 детских школ искусств, музыкальных, хоровых и хореографических школ и двух музыкальных колледжей — всего 220 выступающих из 13 городов Московской области.

«Цель проведения Международного Дня музыки — распространение музыкального искусства во всех слоях общества и реализация идеалов мира и дружбы между народами, совершение культурного обмена и взаимное уважение к эстетическим ценностям разных сообществ», — рассказали организаторы.

Вход на концерт свободный (0+).

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Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.