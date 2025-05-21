Областной фестиваль «Играй на улице, оркестр!» состоится в Егорьевске 25 мая

25 мая в Егорьевске пройдет III областной открытый фестиваль «Играй на улице, оркестр!». В программу фестиваля включены марши, патриотические произведения, песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Оценивать оркестры будут в трех номинациях: «Детские духовые оркестры»; «Самодеятельные и любительские духовые оркестры»; «Оркестры музыкальных колледжей, военные и профессиональные оркестры».

В составе жюри композитор, дирижер, аранжировщик, руководитель оркестра детского музыкального театра юного актера Алексей Скипин; заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель и главный дирижер духового оркестра Коломенской филармонии Александр Пономарев; заслуженный работник культуры Московской области, начальник управления культуры и туризма администрации м. о. Егорьевск Наталья Цыро; певец, актер театра и кино, автор и режиссер музыкальных спектаклей и шоу, преподаватель кафедры искусств РГСУ Илья Викторов; заведующая кафедрой искусств РГСУ, кандидат педагогических наук, доцент, певица джазового оркестра, саксофонистка Наталья Ющенко.

Фестиваль «Играй на улице, оркестр» впервые прошел в 2019 году и с каждым годом становится все более популярным. В этом году в нем примут участие 12 духовых коллективов из Каширы, Егорьевска, Озер, Коломны, Королева, Богородского г. о., Можайска, Котельников, г. о. Раменское, Ступина, Орехово-Зуева.

Начало фестиваля в 12:00. Мероприятие пройдет в историческом центре Егорьевска на Соборной площади.

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