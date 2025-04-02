Объявлены победители Московского фестиваля хорового пения им Закутского

30 марта в Доме культуры «Пушкино» округа Пушкинский состоялся VI Московский фестиваль академического хорового пения имени В. И. Закутского. На фестивальных выступлениях побывали свыше 1 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В фестивале приняли участие 18 хоровых коллективов из 14 муниципальных образований, а это свыше 500 человек. Участников оценивали в номинациях «Смешанные хоры», «Камерные хоры» и «Женские хоры».

В номинации «Смешанные хоры» Гран-при получил народный коллектив Академический хор «Подлипки» (г. Королев). Лауреатами I степени стали хоры «Осанна» (г. Пушкино) и хор из г. Ивантеевка.

В номинации «Камерные хоры» лауреатами I степени: Женский хор «Реликвия» (Пушкинский г. о.) и хор «Оберег» (г. Щелково).

Лауреаты I степени в номинации «Женские хоры» стал женский хор «Элегия» (г. Мытищи).

VI Московский фестиваль имени В. И. Закутского в очередной раз подтвердил свой высокий статус и важность для развития хорового искусства в регионе. Организаторы благодарят всех участников и зрителей фестиваля.

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