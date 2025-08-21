Объявлена программа международного садово-книжного фестиваля «Яблоки в Коломне»

6 сентября в историческом центре Коломны откроется XIII Международный садово-книжный фестиваль «Яблоки в Коломне», об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Каждый год фестиваль выбирает новую тему. Тема этого года — «День рассказывания историй о летних путешествиях». Гостям предложат услышать истории о впечатлениях, воспоминаниях и встречах из поездок и поделиться своими.

Фестиваль развернется на десяти площадках, где гостей ждут встречи с писателями, исследователями наследия, художниками, музыкальные и гастрономические программы, театральные постановки и презентации книжных новинок. На книжном маркете будут представлены книги от более чем 35 ведущих российских издательств.

Открытая литературная студия будет работать на Главной сцене в сквере имени Зайцева. Время работы с 10:30 до 20:00. В течение дня здесь будут выступать писатели и блогеры, пройдут лекции и дискуссии, музыкальные программы и театральные постановки. Завершит вечер камерный спектакль «Хочу на дачу!» от театра МОСТ.

Павильон «Другие Коломны» на площадке музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» приглашает посетителей с 11:00 до 18:00. Для гостей подготовлены встречи с арт-резидентами музея разных лет, которые поделятся идеями для создания новых форм выражения и откроют неожиданные грани искусства и города.

Книжный павильон в сквере имени Зайцева, время работы с 10:30 до 18:00, соберет ведущие издательства России. Здесь будут представлены книжные новинки, пройдут встречи с авторами, а для детей будут организованы мастер-классы по рисованию, созданию открыток и коллажей.

В Садовом павильоне, который откроется в 12:00 в сквере имени Зайцева, состоятся лекция о том, как во второй половине XIX века коломенская пастила покорила Париж, гастрономический мастер-класс с дегустацией, беседа о садовой теме в творчестве Куприна, и рассказ о связи автора культовой «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла с Коломной. Особым событием станет лекция доктора университета Перуджи и президента итальянского Фонда «Садовая археология» Изабеллы Далла Раджионе, которая представит свой взгляд на творческие сады писателей и художников России и поделится планами нового исследовательского проекта в Коломне.

Павильон Фонда Друзей Коломны будет работать с 10:30 до 18:00 и пригласит к разговору о том, как личное участие может менять облик города, а фестивальная прогулка фонда позволит узнать, как это делали меценаты 100-150 лет назад. Маршрут прогулки приведет к месту нового проекта фонда — свечному заводу братьев Сурановых, где гости познакомятся с проектом будущего завода и смогут принять участие в создании совместного проекта, который станет визуализацией образа будущего и украсит площадку реставрационных работ.

На Городском обеде во дворе музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» можно будет «угоститься» как вкусностями собственного приготовления, так и увлекательными историями рассказчиков. Майя Панфилова расскажет о парашютном спорте и его развитии в Коломне, Елизавета Трусевич проведёт кинопутешествие по Сибири вместе с Крисом Маркером, а писательница Лера Макарова поделится опытом литературных резиденций от Переделкина до Дальнего Востока.

Слоуфуд-маркет в сквере имени Зайцева будет работать с 11:00 до 18:00 и предложит посетителям как локальные продукты: пастилу, калачи, варенье, козинаки, так и продукцию других регионов: фермерский сыр, китайский чай, зарайскую баранку, варенье из тыквы и другие.

В параллельной программе фестиваля экскурсия-путешествие «Черный бриллиант» (в 12:00 и 14:00, старт от Главной сцены фестиваля) о Коломне писателя Бориса Пильняка, концерт барочной музыки клавесинистки Веры Воронежской в Саду коломенской пастильницы с 14:00 до 15:00 (Посадская, 13а), а с 11:00 до 14:00 здесь же — программа «Библиотеки наследия», которая станет площадкой профессионального разговора о том, как путешествия прошлого могут становиться ресурсом для современных исследовательских и социокультурных проектов.

Подробная программа размещена на официальном сайте фестиваля.

Организатор — Центр познавательного туризма «Коломенский посад» при поддержке администрации городского округа Коломна и Фонда друзей Коломны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.