Объекты гастрономического туризма Подмосковья вошли в рейтинг путеводителя

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia (50 лучших вкусов России) выпустил новый рейтинг лучших объектов гастрономического туризма, где названы 50 лучших российских проектов: ресторанов, сыроварен, пищевых производств, виноделен, отелей, пекарен, фермерских хозяйств и т. п. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Рейтинг составлен по результатам голосования 500 ведущих рестораторов, отельеров, предпринимателей, шеф-поваров, сомелье, гурманов, ресторанных критиков, технологов и специалистов самого широкого спектра предприятий в сфере общественного питания, товаров и услуг, сельского хозяйства и гастрономического туризма — экспертов путеводителя 50 Best Tastes of Russia. Голосование проводилось с марта по май 2025 года включительно. По результатам голосования составлен топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России, куда вошли 10 предприятий Подмосковья:

1. «Коломенская пастила», г. о. Коломна. Музей истории со вкусом традиционной русской пастилы, где посетителям предложат салонные чаепития и экскурсии в атмосфере центра старинного русского города.

2. «Истринская сыроварня Олега Сироты», м. о. Истра. В ресторане при сыроварне гостей угощают луково-сырным супом, фондю, бургером с Колмогоровским сыром и другими необычными блюдами, приготовленными на основе сыров собственного изготовления.

3. Biologie, г. о. Красногорск. Это ресторанный проект в Архангельском с философией бережного отношения к природе, собственной мини-фермой и лабораторией, в которой создаются и разрабатываются новые продукты и блюда.

4. «Калачная», г. о. Коломна. Здесь возродили старинный городской промысел — производство традиционного русского калача в центре старинного русского города с минимальными вкраплениями новизны.

5. m2. Волоколамский м. о. Экопосёлок деревня Шульгино, где находится современное органическое хозяйство, гостевые дома, экскурсии, экологически чистые и сертифицированные продукты: сыр, стейки и мясные деликатесы, птица, хлеб, напитки, пиво и вино (собственные виноградники расположены в Крыму).

6. «Орловский», Ленинский г. о. Загородный парк-отель в деревне Дальние Прудищи в Подмосковье. Торжество архитектуры, ландшафтного дизайна и отдыха со вкусом на фоне природы. На территории площадью более 20 гектаров расположены: отель, коттеджи, рестораны, бары, ночной клуб, собственная ферма и зоопарк, спа-зона, пляжи и т. п.

7. «ЭкоДеревушка», г. о. Коломна. Агротуристический комплекс в селе Парфентьево. Гостям предложат в кафе блюда из собственных сыров, баранины, козлятины, крокодилятины, виноградных улиток, а также мастер-классы, улиточная и крокодиловая ферма.

8. Verba Mayr, Пушкинский г. о. Оздоровительный центр с философией здорового образа жизни, обучение здоровым привычкам, де люкс отель, ресторан высокой кухни и здорового питания, собственное производство безлактозных метабиотиков (основа кухни) — инновационных заквасок с пропионобактериями и бифидобактериями, детокс и спа.

9. «Руза Фэмили Парк», Волоколамский м. о. Это эко-отель и отдых на свежем воздухе, проживание в коттеджах и ресторан, кухня которого основана на собственном производстве сыров и сезонных, локальных продуктах.

10. La Ferme de Reve, г. о. Коломна. Замок и прогрессивное фермерское хозяйство в деревне Доношово. Архитектура в замковом французском стиле, виноградные улитки и другие местные, экологически чистые продукты, ресторан, отель, прогулки вдоль дубрав, огородов и пастбищ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.