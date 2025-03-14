Новый роман из серии «Ведьмак» оказался в центре скандала из-за нейросетей

Новый роман из серии «Ведьмак» вызвал бурные обсуждения в среде поклонников, которые выразили свое недовольство в отношении обложки для русского перевода, выполненной издательством «АСТ». По их мнению, обложка была создана с использованием нейросетей, сообщает Baza .

Когда «АСТ» представили обложку романа Анджея Сапковского «Перекресток воронов», пользователи соцсети X заметили детали, вызывающие вопросы: неразборчивый медальон, лицо главного героя и стилистику, характерную для творчества искусственного интеллекта.

В пресс-службе издательства заверили, что «Перекресток воронов» оформил автор обложек для других книг и пообещали доработать рисунок. Однако художники из X заметили водяной знак сервиса для фото- и видеоматериалов Shutterstock, что позволило предположить, что обложка была скопирована из интернета.

В соцсети X был организован флешмоб, целью которого стало создание уникальной обложки для «Перекрестка воронов» в течение 10 минут. Участники флешмоба подошли к заданию с особым вдохновением и творческим порывом, поэтому у «Перекрестка воронов» имеется множество разнообразных вариантов обложек.

Ранее Сбер выпустил ТВ-ролик, впервые и полностью созданный собственными нейросетями, — Kandinsky и GigaChat. Это технологический рывок в вехе российского медиа и рекламы.