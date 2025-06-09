Новый портрет Виктора Цоя появился на знаменитой мемориальной стене на Арбате

Новый портрет Виктора Цоя нарисовали на знаменитой мемориальной стене на Арбате в Москве, сообщает РИА Новости .

До этого на этом месте был нарисован один из финальных кадров фильма «Игла» с музыкантом в главной роли.

Сейчас там изображен другой портрет меньшего размера. Рядом с ним написаны отрывки из песен «Генерал» и «Легенда».

Ранее неизвестные закрасили надпись: «Цой жив» на так называемой стене Цоя на Арбате и написали «Цой мертв». Затем и эту надпись закрасили, снова написав «Цой жив». Местные жители неоднократно высказывали недовольство тем, что около стены постоянно собираются маргиналы.