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Новый киноцентр с клубом откроется в Дзержинском к концу года

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства здания киноцентра в Дзержинском. Новое развлекательное учреждение строят с февраля 2021 года, на сегодня инспекторы фиксируют строительную готовность в 86%. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Полностью готовы конструкции надземной части, работы при устройстве наружных сетей, строители ведут монтаж инженерных систем, отделочные работы.

Общая площадь здания более 36 тыс. кв. м, здесь разместится универсальный трансформируемый зрительный зал на 500 посетителей, предприятие общественного питания с полным технологическим циклом обработки пищевых продуктов, клубная зона, рассчитанная на 300 посетителей, рекреационные и выставочные помещения.

Также предусмотрен подземный паркинг на 549 машино-мест, 183 из них — для работников центра, еще 366 — для жителей близлежащих домов.

Достроить киноцентр планируют в конце 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.