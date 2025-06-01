Новый экспонат появился в Музее войск ПВО в Балашихе

Музей войск противовоздушной обороны в микрорайоне Заря городского округа Балашиха пополнился новым экспонатом. Предприятие «Ковчег» передало в фонд музея габаритно-весовой макет беспилотного летательного аппарата ПВО под названием «Елка».

Этот тип дронов активно применяется в зоне проведения специальной военной операции более года и успешно используется для противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам.

«Благодарим ООО „Ковчег“ в лице генерального директора Кошевого Алексея Викторовича за передачу Музею габаритно-весового макета дрона ПВО „Ёлка“. Желаем коллективу творческих успехов и интересных программ, надеемся на дальнейшее сотрудничество», — прокомментировали в Музее ПВО.

Музей войск ПВО — уникальное учреждение культуры и патриотического воспитания. Он был основан в 1978 году по инициативе главнокомандующего войсками ПВО, маршала Советского Союза Павла Федоровича Батицкого. На сегодняшний день музей является единственным в Европе, посвящённым войскам ПВО. Его фонды насчитывают более 16 тысяч экспонатов, включая 563 единицы реальной боевой техники и вооружения.

Особое место в музейной экспозиции занимает раздел, посвящённый специальной военной операции. Здесь представлены как российские разработки и образцы вооружения, так и техника противника. Отдельная часть экспозиции рассказывает о подвигах Героев России — участников СВО.

Узнать больше о музее, его экспозициях и записаться на экскурсию можно на официальном сайте учреждения: mvpvo.ru.

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