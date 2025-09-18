Новые программы и подходы: как работает Дворец творчества юных в Петербурге

Генеральный директор Дворца творчества юных Мария Катунова рассказала, как современные программы дополнительного образования помогают детям найти свое призвание и развивать гибкие навыки, а также поделилась новыми направлениями и особенностями работы учреждения, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Дворец творчества юных в Петербурге продолжает развивать традиционные и современные направления дополнительного образования. По словам Катуновой, мотивация ребенка во многом формируется в семье, а допобразование может стать для него счастливым и продуктивным периодом.

Во дворце реализуется более 400 образовательных и 19 спортивных программ. Катунова отметила, что многие дети и даже внуки выпускников возвращаются к тем же педагогам, а набор на популярные направления, такие как «Динозаврия», «Обучение игре на гитаре» и «Шахматное искусство», закрывается уже в первый день. Программы выстроены в логическую цепочку, что позволяет детям пробовать себя в разных сферах и менять направления без риска потерять интерес к обучению.

Особое внимание уделяется профориентации. Катунова пояснила, что серьезно говорить о выборе профессии стоит не раньше 7-8 класса, а главная задача — показать детям разнообразие мира и научить их адаптироваться к изменениям. Наибольшим спросом пользуются технические и естественно-научные направления, а также программы для дошкольников.

Во дворце проходят не только стандартная запись, но и прослушивания и просмотры, которые помогают подобрать подходящую программу для каждого ребенка. Для детей с 5 до 17 лет действует социальный сертификат, позволяющий бесплатно обучаться по краткосрочным программам.

Среди новых направлений — студия дизайна одежды, художественная обработка камня, мастерская керамики и программа по каллиграфии. Катунова подчеркнула, что развитие мелкой моторики положительно влияет на когнитивные способности детей.

