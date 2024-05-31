Новые места для буккроссинга открываются в Богородском округе

Ранее «книжные ящики» располагались только в парках Богородского округа. Теперь книгами можно обменяться в «ПРОмолодеже» и библиотеках.

Эта инициатива делает радость от чтения доступной для всех. «Книжные ящики», в основном, размещены в парках Богородского округа: Центральном парке в Ногинске, «Липовая аллея» в Электроуглях, «Роща» в Обухове. На данный момент некоторые их них находятся на ремонте. Столики буккроссинга также есть в Городской библиотеке № 1 в районе Заречья и в Центральной библиотеке им. Пушкина в районе Истомкино.

В центре города также есть место для любителей чтения: «книжные ящики» для буккроссинга есть на втором этаже Молодежного центра «Юность». Именно там расположились не только книжки, но и вязанные игрушки, сделанные своими руками, а также настольные игры. Напротив шкафчика есть несколько кресел-мешков, где любой желающий может насладиться книгой в приятной компании.

Во всех этих местах можно найти не только классическую литературу, но и современные бестселлеры, любовные романы, детские книжки и раскраски.

«Атмосфера такая теплая и привлекательная. Просто замечательно видеть людей всех возрастов, которые наслаждаются книгами и делятся своими историями», — рассказала местная жительница Аня.

Ознакомиться с адресным перечнем всех зон буккроссинга можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно обращал внимание на необходимость развития досуговых зон в городах региона.

Он отмечал, что власти области много лет находят ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения.