Новые книги поступили в Центральную модельную библиотеку Долгопрудного

Центральная библиотека в Долгопружном стала одной из пяти участниц губернаторского проекта по созданию модельных муниципальных библиотек. После модернизации она превратилась в уникальное современное пространство, где активно используются новые технологии, но по-прежнему самым важным является книга. Также в библиотеку поступили новые книги, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В ходе проведения модернизации обновился книжный фонд. Поступили 1152 книги, среди которых 800 изданий — художественная литература как российских, так и зарубежных авторов», — сказала директор Долгопрудненской централизованной библиотечной системы Ирина Нечаева.

Среди них Достоевский, Булгаков, Айтматов, Набоков, Горький, Зощенко, Ремарк, Оруэлл, Хемингуэй и многие другие. Из новых поступлений большим спросом пользуются современные авторы Анна Джейн, Сара Джио, Пауло Коэльо. Учитывая пожелания читателей, также были закуплены книги по психологии и дирижаблестроению, астрономии и авиации.

На сегодняшний день общий фонд Центральной библиотеки составляет порядка 50 тыс. книг.

Но помимо бумажных носителей посетителям предлагается также свободный доступ к электронным читальным залам России: Национальной электронной библиотеке, президентской библиотеки, порталу ЛитРес, правовой системе «Консультант+».

Увидеть Центральную модельную библиотеку Долгопрудного и познакомиться с ее новыми возможностями может любой желающий. Здесь проводятся бесплатные ознакомительные экскурсии, зарегистрироваться на которые можно по электронной почте: biblio.dol@yandex.ru или по телефону: 8 (495) 408-57-11 (с 12:00 до 21:00).

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.