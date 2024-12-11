Новогодняя уличная выставка российских художников стартует в Коломне 12 декабря

Выставочный зал проекта «Стрит-АРТ» приглашает жителей и гостей Коломны посмотреть новую экспозицию «В ожидании праздника». С 12 декабря на улице Яна Грунта можно будет увидеть произведения российских художников, посвященные традициям празднования Нового года и Рождества в России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новый год и Рождество в России являются одними из самых любимых праздников, традиции которых продолжают жить и развиваться. Они передаются из поколения в поколение, объединяя людей и сохраняя культурное наследие страны», — отметили в пресс-службе Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».

Выставка «В ожидании праздника» стала частью проекта «Зима в Подмосковье». Зрители смогут увидеть работы российских художников Ирины Рыбаковой, Андрея Дареева, Сергея Смирнова, Веры Лагутенковой, Дмитрия Петрова и других. Бесплатная уличная экспозиция под открытым небом будет работать до 2 февраля (0+).

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