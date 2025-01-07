Новогодняя премьера состоялась в мытищинском театре кукол

Премьерная постановка «Про девочку Машу и воробья Пашку» по мотивам рассказа Константина Паустовского «Растрепанный воробей» прошла в театре кукол «Огниво» имени Станислава Железкина в Мытищах, сообщили в пресс-службе округа.

Это трогательная и душевная история о доброте и искренности от питерских режиссеров Александра и Тамары Стависских.

Она рассказывает о встрече, которая изменила жизнь и девочки Маши, и воробья Пашки. Любовь и участие друг к другу помогли им преодолеть все трудности. Сказка, которая учит быть благодарными за заботу и доброту.

«Вся эта атмосферная история происходит накануне Нового года, поэтому волшебную атмосферу на сцене создают падающий снег, горящие елочные гирлянды, — рассказал художественный руководитель театра „Огниво“ Алексей Гущук.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.