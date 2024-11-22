Новогодняя мастерская открылась в Дорохово

В арт-клубе «Читающие Малевичи» Дороховской детской библиотеки отметили именины Деда Мороза, вдохновляясь книгами с тематической выставки, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Для разминки встречу начали со знакомства с «Большой книгой снега и льда». Она сочетает энциклопедические заметки и страницы «тихой книги». Ее можно читать и рассказывать очень долго.

Затем одна из участниц клуба, Валерия, поделилась с ребятами впечатлениями о знакомстве с изданием «Нескучные опыты». Теперь юные читатели ждут крепкие морозы для запуска мыльных пузырей и наблюдением, как они леденеют.

Узнали много интересной информации о волшебном дедушке, историю его появления, о традициях праздника, посмотрели отрывок мультфильма «Когда зажигаются елки». Затем приступили к открытию Новогодней мастерской– разрисовали Дед Морозов, Снеговиков, Елочки.

Мастерская Деда Мороза продолжит работать по субботам с 12.30, чтобы все желающие смогли поучаствовать в украшении библиотеки, и поделиться своими идеями с друзьями.

Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.