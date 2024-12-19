Новогодние игрушки можно смастерить на «МастЕРских Деда Мороза» в Чехове

В преддверии Нового года серию бесплатных творческих мастер-классов для детей уже не в первый раз организовали члены партии «Единая Россия» Чехова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В эти выходные для ребят в возрасте от 5 до 12 лет проведут творческие интерактивы по изготовлению новогодних открыток и игрушек. Дети смогут проявить свои таланты, создать уникальные поделки и окунуться в атмосферу праздника. Мастера предложат различные техники и идеи, которые помогут ребятам выразить свою креативность.

Присоединиться можно 21 и 22 декабря с 12:00 до 18:00 по адресу: Московская, д. 96, 4-й этаж, напротив кинотеатра. Участие в мастер-классах абсолютно бесплатное, и все материалы предоставляются организаторами.

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