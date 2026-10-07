Ногинский театр покажет в Москве премьеру «Дон Кихот, человек из Ламанчи»

Московский областной театр драмы и комедии из Ногинска 7 октября представит мюзикл «Дон Кихот, человек из Ламанчи» на большой сцене «Мастерской «12» Никиты Михалкова в Москве. Показ пройдет в рамках Всероссийского фестиваля-смотра «Атлас театральной России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Премьерная постановка «Дон Кихот, человек из Ламанчи», которой Московский областной театр драмы и комедии открыл 97-й сезон, войдет в программу Всероссийского фестиваля-смотра «Атлас театральной России». В октябре на московской площадке свои спектакли представляют театры Подмосковья.

Мюзикл по пьесе Дейла Вассермана поставил заслуженный артист России Валентин Варецкий. В спектакле звучат 18 музыкальных номеров. Главную роль исполняет заслуженный артист России Владимир Ташлыков. Постановку приурочили к его 70-летнему юбилею: актер сам выбрал пьесу для юбилейного сезона, увидев в Дон Кихоте современного героя.

Министерство культуры и туризма Московской области напомнило, что фестиваль представляет театральное искусство всех регионов Российской Федерации и рассчитан на широкую аудиторию. Его девиз — «Театр для всех — театр для каждого». С января 2026 года каждый месяц регионы показывают спектакли своих театров на сцене «Мастерской «12» в течение пяти дней.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.