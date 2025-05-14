«Ночь музеев» пройдет в Орехово-Зуеве 17 мая

Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей и Выставочный зал представят свою тематическую программу. В 16.00 и 18.00 в музее пройдет театрализованная экскурсия (по предварительной записи). В 17.00 — мастер-класс по декору фоторамки (также по предварительной записи). Кроме того, состоится квест от бота-экскурсовода по залам музея.

В Выставочном зале в 19.00 будет организован концерт от вокального ансамбля «Созвучие». Телефон для справок и записи на мероприятия: +7 (496) 424-75-02.

Ранее Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей представил экспозицию, посвященную истории жизни города Орехово-Зуево в военное время, труде тыловиков и их вкладе в Победу над нацизмом.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.