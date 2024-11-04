«Ночь искусств» в Москве посетили более 200 тысяч человек

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С 3 по 4 ноября в российской столице состоялась ежегодная акция «Ночь искусств», в этот раз ее посетили более 200 тысяч человек, а самой популярной площадкой стал концертный зал «Москва», об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, организаторы ежегодной акции в 2024 году сумели совместить разные стили и эпохи, что привлекло внимание большого количества людей. Режиссеры, композиторы и артисты презентовали зрителю свое видение классических произведений.

«Самой популярной площадкой стал концертный зал „Москва“, в котором праздновали 25-летие джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. В креативном пространстве „Новый Манеж“ прошел четвертый сезон программы „ТеатрONstage“», — рассказал Собянин.

По словам градоначальника, в рамках акции негосударственные театры соревновались за право получить финансовую помощь, чтобы показать свое творчество массовому зрителю. Организаторы акции сумели объединить более 200 культурных и общественных пространств.