Нижегородцы увидели яркое шоу на Дмитриевской башне в День народного единства

В честь Дня народного единства на Дмитриевской башне Нижегородского кремля была представлена яркая видеопроекция. Глава Нижегородской области Глеб Никитин поделился кадрами шоу, сообщает pravda-nn.ru .

Представление состояло из четырех частей, которые циклично повторялись на доминанте. Каждая из них раскрывала определенный аспект общей концепции, отображая солидарность, сплоченность, духовное единство, братство и дружбу народов России.

На стенах башни были спроецированы герб Российской Федерации, развевающийся российский флаг, Казанская икона Божией Матери, памятник Минину и Пожарскому, а также Покровский собор.

В завершение проекции появилось торжественное поздравление. Зрителям представили рябину, которая символизирует память и стойкость народа, а затем открылось небо, отражающее мир, свободу и единство всей России.

