Нижегородский фестиваль «Музыка балконов» прошел в Ленинградской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о том, что местный фестиваль «Музыка балконов» вышел за пределы региона и уже прошел в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает ИА «Время Н» .

В минувшие выходные в рамках взаимодействия с музеем-заповедником «Петергоф», Всероссийским музеем Пушкина и музеем-заповедником «Царское Село» на балконах ключевых исторических зданий состоялись концерты. Открытие фестиваля прошло в усадьбе Державина на Фонтанке с потрясающим садом и особой атмосферой праздника.

Более того, в рамках мероприятия для выступления были приглашены традиционные участники фестиваля. Дмитрий Скориков и Дмитрий Григорьев представили произведения на музыку русских композиторов. Также глава региона отметил, что второй концерт состоялся в парке Ораниенбаум.

«Балкон павильона Катальной горки будто создан для таких выступлений! Музей старается сделать живую музыку отличительной особенностью Ораниенбаума, и мы включились в этот процесс. Звучали произведения Моцарта в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Артема Алешина и Анастасии Симанской», — заключил Никитин.