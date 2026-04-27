Нижегородские актеры снялись в спин-оффе «Универа»

Нижегородские актеры Тарасов и Чернявский сыграли в спин-оффе «Универа»
Нижегородские актеры Олег Тарасов и Александр Чернявский сыграли жителей деревни Агаповки в новом сериале ТНТ «Кузя. Путь к успеху», сообщает pravda-nn.ru.
Премьера спин-оффа «Универа» состоится 4 мая.
Комедия «Кузя. Путь к успеху» (16+) рассказывает о том, как герой «Универа» Кузя стал бизнесменом Эдуардом Кузьминым.
По сюжету он возвращается в родную Агаповку и возглавляет колхоз, вступая в противостояние с местными чиновниками, которые хотят продать земли под платную трассу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.