Нижегородские актеры снялись в спин-оффе «Универа»

сегодня в 16:01

Нижегородские актеры Тарасов и Чернявский сыграли в спин-оффе «Универа»

Нижегородские актеры Олег Тарасов и Александр Чернявский сыграли жителей деревни Агаповки в новом сериале ТНТ «Кузя. Путь к успеху», сообщает pravda-nn.ru .

Премьера спин-оффа «Универа» состоится 4 мая.

Комедия «Кузя. Путь к успеху» (16+) рассказывает о том, как герой «Универа» Кузя стал бизнесменом Эдуардом Кузьминым.

По сюжету он возвращается в родную Агаповку и возглавляет колхоз, вступая в противостояние с местными чиновниками, которые хотят продать земли под платную трассу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.