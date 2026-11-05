Нижегородская и Владимирская области связали свою историю со Штирлицем

Жители Нижегородской и Владимирской областей считают Штирлица своим земляком. Детство героя Юлиана Семенова связано с Гороховцом и его окрестностями, сообщает ИА «Время Н» .

В романе «Семнадцать мгновений весны» (12+) будущий разведчик вырос на Волге возле Гороховца. Однако город стоит на Клязьме, более чем в 100 километрах от Волги. В 2018 году дочь писателя Ольга Семенова рассказала: в рукописи указана Клязьма. По ее словам, редакторы конца 1960-х заменили ее на Волгу, решив, что русский разведчик должен тосковать по великой русской реке.

Семенов побывал в Гороховецких лагерях на военных сборах после поступления в Институт востоковедения в 1948 году. Город ему понравился, и он связал с ним детство героя. Сейчас лагеря почти полностью находятся в Нижегородской области. Сам Гороховец расположен в пяти километрах от ее границы и некоторое время входил в Горьковский край.

«Где Юлиан Семенов поселил своего героя? На границе Горьковской и Владимирской областей, в маленьком русском городке Гороховец. Так что нижегородцы — земляки Штирлица», — отметила библиотекарь из Дзержинска Лариса Борискова.

В Гороховце в 2018 году открыли выставку «Штирлиц. Далекая Родина» (12+), а позднее запустили туристический квест «Здесь родился Штирлиц» (12+).

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