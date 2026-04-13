Николай Цискаридзе рассказал о вере и традициях Пасхи

Николай Цискаридзе: вера была со мной всю жизнь

Народный артист России Николай Цискаридзе принял участие в Пасхальном форуме в Петербурге и рассказал о роли веры в жизни и воспитании молодежи, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В музее христианской культуры 13 апреля прошел круглый стол «Культурный код – диалог с будущим поколением». В обсуждении участвовали исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, школьники Адмиралтейского района, воспитанники воскресной школы Константино-Еленинского монастыря и студенты Академии.

Участники говорили о духовных ориентирах, семейных традициях и нравственном воспитании. Цискаридзе поделился воспоминаниями о детстве и праздновании Пасхи.

«Я родился в семье очень верующих людей, мы регулярно ходили на службы… У нас дома всегда пекли куличи и делали пасхи. Это было очень вкусно», — вспомнил Николай Цискаридзе.

Артист отметил, что вера сопровождала его всю жизнь и рассказал о выступлениях в Большом театре.

«Интересно, что патриарх Алексий II никогда не оставался на выступлении… Мне сказали, что он пересмотрел свои взгляды», — рассказал Николай Цискаридзе.

Он также подчеркнул, что в Академии действует восстановленный храм Святой Живоначальной Троицы.

«Я не навязываю религиозность, это дело личное… Но все ученики знают, что у нас в Академии есть храм и туда можно всегда зайти», — поделился Николай Цискаридзе.

Говоря о воспитании, он добавил:

«Заставлять никого нельзя. Это вызывает только отторжение… Взрослые должны своим примером показывать детям, как нужно поступать», — сказал Николай Цискаридзе.

В 2026 году Пасхальный форум проходит в третий раз и посвящен вопросам традиционных ценностей и патриотического воспитания.

