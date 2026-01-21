Ни мамы, ни дочки: Волочкова призналась, почему отмечала юбилей без «предателей»

Волочкова вычеркнула дочь из жизни в день своего 50-летия

Балерина и заслуженная артистка России Анастасия Волочкова отпраздновала свой 50-летний юбилей в подмосковном особняке. Несмотря на масштаб даты, торжество ознаменовалось громким семейным скандалом: балерина внесла в «черный список» самых близких родственников, включая единственную дочь, сообщает Общественная служба новостей .

Оказалось, что экс-прима Большого театра полностью прекратила общение с матерью и столкнулась с отказом дочери, Ариадны, присутствовать на важном торжестве. Волочкова намекнула, что держит обиду на наследницу, подчеркнув, что 50 лет — дата уникальная, и отсутствие дочери стало для нее неприятной новостью.

«Моя дочь Ариадна тоже отказала мне в любезности поприсутствовать на моем юбилее, который, к слову, не каждый день. Но, как говорится, бог ей судья. Кстати, они обе находятся в черном списке», — призналась звезда.

Окружив себя лишь узким кругом друзей, именинница, по ее признанию, отлично провела праздник.

Волочкова также призналась, что теперь решила сосредоточиться на профессиональных достижениях. Она напомнила, что считает себя одной из немногих истинных преемниц легендарной балерины Майи Плисецкой и не намерена оставлять сцену.

В планах Анастасии Волочковой на 2026 год — балет и музыка. Балерина сообщила о намерении записать сразу несколько студийных альбомов.

«Я считаю, что в 50 лет у человека еще целая жизнь впереди, поэтому я и далее буду покорять сцену своим талантом, балетным мастерством. Люди не хотят понимать, что таких балерин осталось очень мало», — сказала Волочкова.

