Netflix не смог предложить больше Paramount и отказался от покупки Warner Bros

Стриминговая площадка из США Netflix не стала приобретать некоторые активы голливудской фирмы Warner Bros. Discovery (WBD). После этого последняя может слиться с Paramount Skydance (PS), сообщает ТАСС .

Сделка, которая обговаривалась заранее, могла бы увеличить цену акционерного капитала. Ее бы утвердили регуляторы. Netflix придерживается ответственной позиции. Но стоимость, которую компании нужно предложить, чтобы перебить последнее предложение Paramount Skydance, превратит сделку в невыгодную, отметили руководители стриминговой площадки Тед Сарандос и Грег Питерс.

Netflix не будет выдвигать еще одно предложение. Стриминговая площадка хотела бы приобрести некоторые активы WBD за приемлемую цену. Однако компания не готова заключить сделку любой ценой, добавили представители компании.

Стриминговая площадка отказалась от сделки после того, как PS обновила предложение по слиянию с WBD. Компания увеличила цену контракта до 111 млрд долларов против 83 млрд, предлагаемых Netflix.

PS увеличила размер неустойки на случай вероятного расторжения контракта до семи млрд долларов (против пяти млрд у стриминговой площадки). Netflix вышла из сделки, и WBD придется заплатить фирме неустойку в размере 2,8 млрд долларов.

