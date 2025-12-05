Netflix хочет приобрести киностудию Warner Bros и стриминг HBO Max

сегодня в 16:16

Американский стриминговый сервис Netflix проводит переговоры с медиаконцерном Warner Bros. Discovery о приобретении ее кино-, телестудий и стриминговой платформы HBO Max. Если договор все же подпишут, это может стать «тектоническими сдвигами» в медиабизнесе Соединенных Штатов, рассказали Bloomberg источники. Об этом сообщает ТАСС .

Фирмы могут подписать документы о купле-продажи в ближайшие дни. Если же сделка будет запрещена регуляторами, Netflix обяжут заплатить большую неустойку в размере 5 млрд долларов.

Телеканалы CNN, TNT, TBS, которыми владеет Warner Bros., стриминговому сервису не передадут. Их собираются объединить в отдельную компанию.

Для Netflix сделка может оказаться первой настолько крупной. Сервису достанется доступ к продукции конкурента HBO, среди которой «Игра престолов», «Клан Сопрано». Также фирма будет иметь права на франшизу «Гарри Поттер», сериал «Друзья», которые принадлежат Warner Bros.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.