Netflix хочет купить Warner Bros. за наличные в полном объеме

Netflix намерен сделать предложение о приобретении всего студийного и стримингового подразделения Warner Bros. Discovery, предложив за него полную оплату наличными, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal и The Financial Times.

Bloomberg также сообщает, что стриминговый сервис обдумывает внесение изменений в условия соглашения, чтобы ускорить его заключение на фоне сопротивления со стороны Paramount и Skydance.

Первоначальное предложение Netflix о покупке компании за 82,7 миллиарда долларов предполагало выплату акционерам Warner Bros. 23,25 миллиарда долларов наличными и передачу обыкновенных акций стримингового сервиса на сумму 4,5 миллиарда долларов, с возможной корректировкой, если цена акций упадет ниже 97,91 доллара.

По данным Bloomberg, с октября, когда началась борьба за WBD, акции Netflix потеряли около 25% своей стоимости. 13 января они торговались по 89,07 доллара за акцию, но на следующий день выросли на 1,6%.

Вскоре после объявления о сделке с Netflix, Paramount предложила выкупить Warner Bros. Discovery целиком, включая ее активы, в том числе телеканалы CNN и TNT Sports, а не только студию и HBO, за 108 миллиардов долларов. Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон и его отец, соучредитель Oracle Ларри Эллисон, также предоставили личные гарантии на сумму 40,4 миллиарда долларов.

Совет директоров WBD отклонил все предложения от Paramount, после чего компания Эллисона обратилась в суд, требуя предоставить более подробную информацию о сделке с Netflix.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.