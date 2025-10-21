«Нет в ней пока пульса»: Бабкина о пении исполнительницы «Матушка-земля»

На российской сцене наблюдается растущий интерес звезд к народной музыке. К таким известным коллективам, как ансамбль «Русская песня» Надежды Кадышевой, присоединилась Татьяна Куртукова, известная своим хитом «Матушка-земля». Знаменитая певица Надежда Бабкина прокомментировала пение Куртуковой, заявив, что в нем отсутствует энергия, пишет Общественная Служба Новостей .

Народная артистка России Надежда Бабкина выразила свою радость по поводу возрождения интереса к русской песне. Она также прокомментировала появление нового поколения исполнителей народной музыки, которые уже завоевали популярность в музыкальных рейтингах страны.

«По поводу Куртуковой теперь… Нет никакой у нас конкуренции. Я очень рада, что такая девчонка появилась, она молодец! Мне нравится ее песня „Матушка-земля“, как и многим. Но я бы хотела от Тани чуть больше жизни, чуть больше энергии. Нет в ней пока пульса, а очень хотелось бы», — сказала Бабкина.

Бабкина также отметила, что не исключает возможности дуэта с молодой коллегой для исполнения одной из народных песен.

