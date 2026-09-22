Непецинская библиотека в Коломне получит федеральную поддержку

Проект Непецинской библиотеки «Возвращение домой. Мячковский лук» в городском округе Коломна получил федеральную поддержку по итогам отбора на 2027 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Министерство культуры России подвело итоги отбора на предоставление в 2027 году федеральных субсидий. Средства направят на создание детских культурно-просветительских центров и поддержку лучших практик библиотек и домов культуры в рамках проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».

Проект Непецинской библиотеки «Возвращение домой. Мячковский лук» вошел в число одобренных заявок. На предварительный отбор из 80 регионов поступило 749 заявок на создание детских культурно-просветительских центров, в том числе 323 — от библиотек, 319 — от культурно-досуговых учреждений и 107 — от музеев.

«Стратегия развития деятельности Непецинской сельской библиотеки как точки концентрации памяти, посвященной историко-культурному и аграрному бренду коломенской земли, будет строиться на основе модели «библиотека — музей — околонаучная лаборатория»», — рассказала начальник управления культуры администрации городского округа Коломна Дарья Тельнова.

Библиотека будет ежегодно пополнять фонд периодическими и книжными изданиями. В выставочном пространстве представят историю мячковского лука, создадут комикс-выставку и интерактивные программы для детей, молодежи и взрослых. В творческой лаборатории, посвященной Грибовской овощной опытной станции, где вывели мячковский сорт лука, посетители с помощью программного обеспечения и VR-технологий смогут познакомиться с профессиями аграрного сектора.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.