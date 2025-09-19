«Неоновая вечеринка» прошла в подмосковной Кашире

Благодаря помощи современных технологий в помещении была создана уникальная атмосфера.

Организаторы мероприятия использовали светоотражающие ленты, светодиодную технику, люминесцентные материалы, лампы ультрафиолетового излучения и светящуюся бумагу. А в затемненном помещении это позволило максимально эффектно выделить яркие и светящиеся элементы оформления.

Неоновая дискотека под популярные детские треки создала заряд веселья и энергии, а разнообразные интересные конкурсы поддерживали азарт и вовлеченность ребят. Мероприятие не только развлекло детей, но и оставило в их сердцах яркие и запоминающиеся впечатления, которые будут долго их согревать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.